Postura correta não existe: O mito que pode estar prejudicando sua saúde

Especialista de Rio das Ostras revela que o segredo para evitar dores nas costas e no pescoço é movimentar-se mais e fugir do sedentarismo

A ideia de que existe uma postura perfeita para se manter por longos períodos é, na verdade, um mito. Quem afirma isso é a fisioterapeuta dra. Dejayne Avelino, de Rio das Ostras (RJ), especializada em coluna e dores musculares. Segundo a especialista, o segredo para evitar dores nas costas e no pescoço após horas de trabalho não é apenas corrigir a postura, mas sim variar constantemente as posições e se movimentar. “O ideal é se movimentar e evitar o sedentarismo”, explica Dejayne.

Para manter a saúde da coluna, a variação de posturas ao longo do dia é essencial. Segundo a fisioterapeuta dra. Dejayne Avelino, adotar diferentes posições ao longo do dia pode aliviar tensões e prevenir desconfortos. “Variamos a postura como um rodízio para os músculos e articulações. Adotar sempre a mesma posição, como manter a curvatura lombar por longos períodos, pode ser mais prejudicial do que se pensa.”

No cotidiano agitado, especialmente para quem passa horas em frente ao computador ou em atividades que exigem posturas repetitivas, é comum acreditar que uma postura “correta” vai prevenir dores e problemas na coluna. No entanto, estudos recentes e a experiência de especialistas, como a fisioterapeuta dra. Dejayne Avelino, de Rio das Ostras, demonstram o contrário: o segredo está na variação de movimentos e na quebra do sedentarismo.

De acordo com dra. Dejayne, o corpo humano está programado para o movimento. Manter-se em uma única posição por muito tempo, mesmo que considerada “correta”, pode causar desconforto. “A mudança de posição é uma resposta natural do corpo para proteger músculos e articulações. Acreditar que existe uma postura única e ideal vai contra essa dinâmica natural”, afirma.

Para quem busca reduzir dores nas costas e no pescoço, a recomendação é simples: varie as posturas durante o dia. Avelino sugere maneiras criativas de sentar, como alternar entre estar ereto, relaxado, sentado em uma bola suíça ou até mesmo no chão. “Diversifique as posições ao usar o celular, tablet ou notebook; levante-se, apoie um joelho sob a cadeira, cruze as pernas, ou estenda as pernas apoiando

as costas”, recomenda.

Para quem trabalha em locais que oferecem opções mais informais, como sofás, poltronas ou redes, a dica é aproveitar esses espaços para alternar entre diferentes posturas. “Se você trabalha em pé, faça intervalos para sentar e, se fica sentado por longos períodos, levante-se para caminhar pelo escritório sempre que sentir algum desconforto”, sugere Dejayne. Movimentos simples, como pequenas caminhadas pelo ambiente de trabalho, podem fazer uma grande diferença no alívio de tensões e dores.

A fisioterapeuta enfatiza que a mudança de hábitos é fundamental para que essas dicas se tornem práticas do dia a dia. Uma sugestão é formar grupos de colegas que se comprometam a realizar atividades como alongamentos durante o expediente. “Após o almoço, por exemplo, que tal trabalhar em pé por alguns minutos? Pequenas mudanças como essas já trazem benefícios consideráveis”, indica Dejayne.

A profissional também reforça a importância de manter-se relaxado e evitar a obsessão por uma postura “perfeita“. “Você não precisa ficar em uma posição estática por horas. O importante é que seu corpo esteja em constante movimento e adaptação a diferentes condições”, explica.

Foto: Divulgação