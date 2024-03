PP e União Brasil se aproximam e devem firmar federação para 2026

União de legendas pode formar maior partido na Câmara dos Deputados; bancada do Progressistas resiste

Antônio Rueda (dir.), novo presidente do União Brasil, e ACM Neto (esq.), vice-presidente da legenda, durante convenção do partido em 29 de fevereiro de 2024 Sérgio Lima/Poder360 – 29.fev.2024

João Revedilho 4.mar.2024 (segunda-feira) – 18h25



O PP (Partido Progressistas) e o União Brasil avançaram as negociações para formar uma federação partidária com foco nas eleições de 2026. A junção poderá formar a maior legenda da Câmara dos Deputados pelos próximos dois anos.

O Poder360 apurou que as negociações estão avançadas e devem ter desfecho nas próximas semanas. O estreitamento ganhou força com a ida do presidente do PP, Ciro Nogueira, à convenção do União Brasil na última semana, que elegeu Antônio Rueda para o comando do partido.



Membros do UB devem se reunir nos próximos dias para debater a proposta. A nova diretoria da partido, que também tem o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, estaria disposta a firmar o compromisso.

O acordo prevê a união das legendas pelos próximos 4 anos. Ao contrário da coligação, a federação obriga que os partidos fiquem juntos por pelo menos duas eleições.

Se confirmado, a federação União/PP contará com 109 deputados, tornando-se a maior legenda na Câmara dos Deputados. O PL, partido com maior número de cadeiras atualmente, conta com 96 congressistas.

Já no Senado, a bancada contaria com 13 membros, a segunda maior na Casa. O PSD, partido do presidente Rodrigo Pacheco (MG), conta com 16 senadores.

A tendência é que o acordo seja firmado após as eleições municipais. Neste ano, PP e União podem se enfrentar em ao menos duas capitais: Campo Grande (MS) e Rio Branco (AC).

Entretanto, o acordo pode ser barrado com a resistência da executiva do PP com o tema. O Poder360 apurou que há nomes influentes no partido com reticências a uma eventual federação. O motivo seria um possível “enfraquecimento” da sigla em caso de união com o União Brasil.



Republicanos corre por fora Outra negociação aberta do Progressistas e do União Brasil é com o Republicanos. Se a federação se concretizar, terá protagonismo com 8 governadores, dentre eles o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Membros da alta cúpula do Republicanos, no entanto, estão unidos para barrar a ideia. Embora haja negociações com o PP, há ressalvas com uma federação com o União Brasil.