Pr. Hugo Walysson libera uma Palavra de Direção para 2025

A Bíblia nos apresenta a famosa história de Davi e Golias, e ao iniciarmos 2025, podemos nos deparar com um cenário semelhante: um gigante imponente e desafiador. Mas, como podemos vencer esse gigante e alcançar o sucesso diante de algo que parece impossível?

Antes de enfrentar Golias, Davi já havia enfrentado outros desafios. Ele era responsável pelas ovelhas de seu pai, e, como nos ensina a tradição bíblica, leões e ursos frequentemente surgiam para atacar o rebanho. No entanto, Davi não permitia que esses animais destruíssem as ovelhas, e, com coragem, lutava para protegê-las. Podemos entender essas ovelhas como nossos sonhos e projetos passados — talvez de 2024, 2023 ou até de anos anteriores. São os sonhos que carregamos, as metas e os projetos que ainda têm valor para nós.

Ao refletirmos sobre o ano que passou, vemos que, assim como Davi, enfrentamos dificuldades que, muitas vezes, tentaram nos desviar do caminho ou até mesmo nos desanimar. Mas, assim como ele, não podemos permitir que esses desafios — representados pelos leões e ursos — destruam nossas esperanças e planos. Se Davi conseguiu superar esses obstáculos antes de enfrentar o gigante, também podemos confiar que seremos capazes de vencer os desafios que 2025 nos trará.

O segredo de Davi não estava em sua força, mas em sua confiança em Deus. Quando ele foi enfrentar Golias, usou os recursos que tinha à disposição: uma funda e cinco pedras. Embora esses recursos parecessem simples, ele sabia que, com Deus ao seu lado, não havia gigante que pudesse ser vencido. Assim como Davi, podemos ter a sensação de que nossas ferramentas são pequenas ou limitadas, mas, com fé, podemos transformar essas “pedras” em poderosos instrumentos de vitória.

Portanto, 2025 pode parecer um ano de grandes desafios, mas a mensagem é clara: não importa o tamanho do gigante que se levanta, a vitória já é garantida para quem confia no poder de Deus. Se conseguimos superar os “ursos e leões” dos anos passados, podemos crer que temos tudo o que precisamos para conquistar o que Deus tem preparado para nós neste novo ano.

Que esta palavra de esperança fortaleça sua fé. Assim como Davi, use o que você tem em mãos, confie em Deus e avance com coragem para realizar todos os seus sonhos e projetos em 2025.

Pr. Hugo Walysson, pastor Presidente do Ministério Profético Internacional em Rio Branco, Acre.

