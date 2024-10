Uma recente declaração do pastor Mário de Oliveira, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, gerou polêmica entre fiéis e líderes da denominação, especialmente entre as mulheres.

Durante uma pregação, o pastor afirmou que Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja Quadrangular, “dava umas escapadinhas” e desaparecia por alguns dias, insinuando comportamentos questionáveis em sua vida pessoal. Ele mencionou que, por esses motivos, Aimee não era bem vista nos Estados Unidos e concluiu a fala com a frase: “ninguém é de ferro”.

O vídeo com essas declarações viralizou nas redes sociais, provocando uma forte reação, especialmente entre mulheres da Igreja Quadrangular no Brasil. Muitas fiéis consideraram a fala desrespeitosa, visto que Aimee McPherson é uma figura de grande relevância e reverência dentro da denominação, sendo responsável pela fundação de uma das maiores igrejas pentecostais do mundo.

Líderes femininas da igreja criticaram o tom utilizado por Mário de Oliveira, alegando que a fala desvaloriza o legado de Aimee, que enfrentou muitos desafios para construir a Igreja do Evangelho Quadrangular.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por O Fuxico Gospel (@fuxicogospel)

The post Pr. Mário de Oliveira diz que fundadora da Quadrangular “dava umas escapadinhas” appeared first on Fuxico Gospel.