Prabowo Subianto é empossado como o novo presidente da Indonésia

O novo presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, assumiu oficialmente o cargo neste domingo (20). Com 73 anos, ele já ocupou a posição de ministro da Defesa e é uma figura controversa, enfrentando acusações de violações de direitos humanos. Prabowo se torna o oitavo presidente do país após sua cerimônia de posse realizada no Parlamento. Durante seu discurso inaugural, Prabowo enfatizou seu compromisso em ser o presidente de todos os cidadãos indonésios. Ele solicitou a colaboração da população para enfrentar os desafios locais e destacou sua visão de que a Indonésia pode alcançar a autossuficiência em alimentos e energia em um prazo de cinco anos. Além disso, ele reafirmou sua determinação em erradicar a corrupção no país.

Prabowo conquistou a presidência nas eleições de fevereiro, obtendo quase 60% dos votos. Nascido em Jacarta em 1951, ele vem de uma família influente e é muçulmano. Sua liderança é vista como uma oportunidade para impulsionar reformas e melhorias na governança indonésia. O novo presidente também está programado para participar de importantes eventos internacionais, como a cúpula da Apec e o G20. Especialistas em economia projetam que a Indonésia poderá se tornar a quarta maior economia do mundo até o ano de 2050, o que coloca o país em uma posição estratégica no cenário global.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA