Prado Recebe a 11ª Edição do Campeonato de Motocross

Nos dias 17 e 18 de agosto, Prado será o destino dos amantes do motocross com a realização da 11ª edição do Campeonato de Motocross do Rancho Paulo Monte, que também sediará a 2ª etapa da Copa CDM 2024. O evento promete agitar a cidade e atrair competidores e espectadores de diversas regiões, consolidando Prado como um destino de destaque para o turismo de esportes radicais.

A importância de receber este evento em Prado é destacada por Paulo Monte, proprietário do rancho onde acontecerá a competição e um verdadeiro entusiasta do motocross. “Receber a 2ª etapa da Copa CDM 2024 no nosso rancho é uma grande honra e uma oportunidade de mostrar a força e a paixão que Prado tem pelo motocross. Estamos prontos para oferecer uma experiência inesquecível para todos os participantes e visitantes”, afirma Paulo Monte.

Além de movimentar o cenário esportivo, o campeonato é uma excelente oportunidade para o turismo local. “Estamos muito felizes em receber este evento, que não só reforça a nossa posição como destino para o turismo de aventura, mas também impulsiona a economia local. É uma chance para nossos empresários divulgarem seus estabelecimentos a um público diversificado e engajado. O motocross é mais do que um esporte; é um evento que movimenta toda a cidade”, destaca Iracema Ribeiro, Secretária de Turismo, Cultura e Esporte de Prado.

O evento contará com diversas categorias, oferecendo muita emoção e adrenalina ao público presente. Os preparativos já estão em fase final, e a expectativa é de que Prado receba um grande número de visitantes, promovendo ainda mais o desenvolvimento do turismo e fortalecendo a economia local.

*Serviço:*

*O que:* 11º Campeonato de Motocross do Rancho Paulo Monte e 2ª Etapa da Copa CDM 2024

*Quando:* 17 e 18 de agosto de 2024

*Onde:* Rancho Paulo Monte, Prado, BA