Prazo para adesão ao Desenrola Brasil se encerra nesta segunda

O prazo de adesão à Faixa 1 do programa especial acaba nesta segunda-feira (20). O Ministério da Fazenda já havia estendido o prazo anteriormente, com a data final inicialmente prevista para dezembro de 2023, estendida até março e, após uma nova extensão, encerra-se definitivamente hoje. Os dados do Ministério da Fazenda apontam que, até a semana passada, 14,75 milhões de pessoas já haviam renegociado cerca de R$ 51,7 bilhões em dívidas. Os descontos oferecidos pelo Desenrola Brasil são um grande atrativo, podendo chegar a uma média de 83%, com casos que alcançam até 96% de abatimento. Além disso, as condições de pagamento são flexíveis, permitindo a quitação à vista ou o parcelamento em até 60 meses, sem a necessidade de entrada. O programa é direcionado especialmente a pessoas com renda de até dois salários mínimos ou aquelas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), abrangendo dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, desde que não ultrapassem o valor atualizado de R$ 20 mil.

Para aderir ao programa, os interessados devem realizar um cadastro nas plataformas digitais do Desenrola Brasil, sendo necessário possuir um cadastro no portal gov.br com nível prata ou ouro. A iniciativa também conta com parcerias estratégicas para facilitar o acesso dos consumidores às informações e condições de pagamento, como a parceria com o Serasa. O Ministério da Fazenda ressalta a importância do programa, enfatizando que, ao negociar as dívidas através do Desenrola Brasil, os cidadãos conseguem manter seus nomes limpos nos sistemas do Banco Central, além de não perderem benefícios sociais.