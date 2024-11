Prazo para depósito da primeira parcela do 13º salário encerra em 30 de Novembro

O prazo para o depósito da primeira parcela do décimo terceiro salário se encerra no próximo sábado (30). Este pagamento é um direito assegurado por lei a todos os trabalhadores que possuem carteira assinada, garantindo uma compensação financeira no final do ano. A primeira parcela deve ser paga até o final deste mês e corresponde a 50% do salário bruto, sem a aplicação de descontos. Já a segunda parcela, que deve ser quitada até o dia 20 de dezembro, terá os descontos do INSS e, se for o caso, do Imposto de Renda. Os beneficiários do décimo terceiro incluem todos os empregados com carteira assinada que tenham trabalhado pelo menos 15 dias durante o ano. Além disso, servidores públicos, aposentados e pensionistas também têm direito a esse pagamento.

Para calcular o valor do décimo terceiro, o trabalhador deve primeiro identificar seu salário bruto. Em seguida, multiplica esse valor pelo número de meses trabalhados e divide o resultado por 12, obtendo assim o montante bruto a ser recebido. É importante ressaltar que a primeira parcela é equivalente à metade do valor bruto calculado, enquanto a segunda parcela será inferior, devido aos descontos obrigatórios que incidem sobre o salário. O valor líquido do décimo terceiro salário considera os descontos do INSS e do Imposto de Renda, que são aplicados conforme as tabelas e alíquotas vigentes. Isso significa que o trabalhador deve estar atento a esses descontos para entender o valor final que receberá.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA