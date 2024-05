Prazo para entrega da Declaração Anual do MEI termina em 4 dias

Envio do documento deve ser feito até a 6ª feira (31.mai), mesma data do envio da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física

O prazo para o envio da DASN-SIMEI (Declaração Anual Simplificada) do MEI termina na 6ª feira (31.mai.2024). A obrigatoriedade se dá para todos os microempreendedores individuais, com exceção dos que atuam no Rio Grande do Sul, que tiveram data prorrogada para 31 de julho por conta das chuvas que atingem o Estado.

O envio é feito pelo Portal do Empreendedor ou pelo aplicativo MEI, do governo federal.

O documento tem como objetivo prestar contas ao Fisco de que a empresa está operando dentro das regras e limites de faturamento, que é de R$ 81.000 ao ano. O empreendedor deve informar suas operações, mesmo que não tenha faturado nada durante o ano calendário de 2023.

O Fisco multa quem entrega o documento com atraso, no valor mínimo de R$ 50,00. O boleto para pagamento da multa é gerado no momento da transmissão da declaração atrasada e pode ser impresso junto do recibo de entrega da DASN- SIMEI. Caso o pagamento seja feito em até 30 dias, a multa será reduzida em 50%, totalizando R$ 25,00.

Como fazer Clique neste link para enviar sua DASN e siga as orientações abaixo:

informe o seu CNPJ e clique em continuar; marque o ano a que se refere a sua declaração; se você tem ocupações ligadas ao comércio, indústria, serviço de transporte intermunicipal e interestadual e/ou fornecimento de refeições (sujeitas ao recolhimento de ICMS), informe o valor da Receita Bruta Total (vendas) obtida no ano com essas ocupações; se você tem ocupações de prestação de serviços de qualquer natureza (sujeitas ao recolhimento de ISS), informe o valor da receita bruta total (de prestações de serviços) obtida no ano com essas ocupações; o último passo é informar se teve, ou não, funcionário durante o ano. Eis o manual completo do DASN-SIMEI (PDF – 2 MB).

Imposto de Renda Em 2024, os microempreendedores individuais podem precisar fazer também o IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física). A obrigatoriedade se dá para aqueles que:

tiveram rendimentos tributáveis, como salários e aposentadorias, cuja soma foi superior a R$ 30.639,90; tiveram, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto. Isso vale para quando há a revenda de um bem por um valor maior do que o adquirido; r realizaram operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados com soma superior a R$ 40.000; são da atividade rural e teve receita bruta superior a R$ 153.199,50; tiveram bens ou direitos de valor total superior a R$ 800 mil no fim de 2023. O prazo para a entrega do Imposto de Renda termina na 6ª feira (31.mai).