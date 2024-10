Prazo para recuperação do ‘dinheiro esquecido’ em bancos é prorrogado por mais sete meses

Aqueles que ainda não conseguiram recuperar o “dinheiro esquecido” em bancos e instituições financeiras terão mais sete meses para reivindicar os valores disponíveis no sistema do Banco Central (BC). O prazo para a retirada do dinheiro no Sistema de Valores a Receber (SVR) se encerrou na última quarta-feira. De acordo com a última atualização do BC, aproximadamente 42 milhões de pessoas ainda têm direito a resgatar quantias no SVR. Entre as empresas, cerca de 3,6 milhões de CNPJs possuem valores a serem sacados. Agora, tanto pessoas físicas quanto jurídicas devem aguardar a publicação de um edital pelo Ministério da Fazenda, que esclarecerá os valores que serão transferidos ao Tesouro Nacional.

Após a divulgação desse edital, será aberto um novo prazo de 30 dias para que os interessados apresentem um recurso administrativo e solicitem o “dinheiro esquecido”. Caso não haja a apresentação do recurso, os cidadãos ainda terão uma segunda oportunidade. Após o término desse primeiro período de 30 dias, um novo intervalo de seis meses será disponibilizado para a recuperação dos valores por meio de vias judiciais. Após esse período, os valores não reclamados serão definitivamente transferidos para o Tesouro Nacional.

Na atualização mais recente, realizada em agosto, o Banco Central informou que restavam R$ 8,6 milhões a serem resgatados. A maior parte dos beneficiários, cerca de 33 milhões, tinha até R$ 10 disponíveis para saque. Outros 13,1 milhões possuíam entre R$ 10,01 e R$ 100, enquanto aproximadamente 5,2 milhões poderiam retirar valores entre R$ 100,01 e R$ 1 mil. Além disso, cerca de 940 mil pessoas tinham quantias superiores a R$ 1 mil esquecidas em instituições financeiras.

Para consultar e solicitar a devolução dos valores, o único site disponível é o portal oficial do Banco Central: https://valoresareceber.bcb.gov.br. Os usuários devem clicar em “Consulte valores a receber”, preencher as informações solicitadas e clicar em “Consultar”. Se houver valores a receber, é necessário acessar o SVR. Para isso, é imprescindível ter uma conta gov.br de nível prata ou ouro.

Os valores serão liberados apenas para aqueles que fornecerem uma chave PIX para a devolução. Para quem ainda não possui uma chave PIX cadastrada, será necessário entrar em contato com o Banco Central para definir a forma de recebimento dos valores.

