Prazo para registro de candidaturas chega ao fim nesta quinta

O prazo para registro de candidaturas para as eleições municipais termina nesta quinta-feira (15). Em São Paulo, todos os candidatos já estão devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os partidos têm até o fim do dia para finalizar o processo, que pode ser feito presencialmente até às 19h. Este ano, os eleitores escolherão prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O TSE e a Justiça Eleitoral têm até 16 de setembro para divulgar qualquer problema nos registros, 20 dias antes do primeiro turno, marcado para 6 de outubro. Durante esse período, recursos serão julgados. A partir dessa sexta-feira (16), os candidatos poderão iniciar suas propagandas eleitorais e ir às ruas, como pedir votos e divulgar os seus números de urna. Este período é crucial para que os candidatos apresentem suas propostas e conquistem o voto dos eleitores.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA