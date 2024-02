PRD anuncia apoio à pré-candidatura de Léo Lopes em Itamaraju

O pré-candidato que concorre à prefeitura de Itamaraju pelo PDT, o empresário e ex-vereador Léo Lopes recebeu o apoio do PRD, durante sua visita a capital da Bahia, ampliando assim seu laço de amizade com Alexandre Marques (presidente estadual do PRD).

Nas redes sociais, Léo Lopes, tem pontuado suas ações e também agradecido aos aliados políticos pelo apoio e a confiança, o presidente estadual PRD, Alexandre Marques, que é vereador licenciado e secretário do meio ambiente de Lauro de Freitas, tem imensa influência sobre a direção Nacional do Partido. E sempre demonstrou seu carinho ao amigo e pré-candidato de Itamaraju.

LÉO LOPES tem total autonomia pra assumir o partido, podendo guiar o PRD da forma que melhor lhe atender politicamente, ou estruturar da maneira que lhe for mais agradável em Itamaraju, destacou Alexandre Marques.

O pré-candidato Léo Lopes, tem promovido atividades em sua jornada política, conquistando adeptos e novos filiados para os partidos PDT e PRD

Candidatura de Léo Lopes

Em 2012, Léo Lopes, foi eleito ao cargo de vereador em Itamaraju, realizando um pleito transparente, direcionado para uma campanha ao executivo em 2016.

No entanto, no ano de 2022, apoiou candidatos ligados as coligações centro-direita, tendo êxito na vitória de Léo Prates e Vitor Azevedo, parlamentares que muito incentivam a jornada política de Léo Lopes.

Neste ano de 2024, Léo Lopes, a frente do Partido PDT, vai lançar candidatura própria com o apoio dos dirigentes do PRD, para concorrer à prefeitura de Itamaraju.

O Partido Renovação Democrática

O Partido Renovação Democrática (PRD) é um partido político brasileiro constituído em 26 de outubro de 2022, a partir da fusão do Patriota (PATRIOTA) e do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). A referida fusão foi homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 9 de novembro de 2023.