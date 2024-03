Pré-candidata a prefeita, Vera encontra Lula e ministros para discutir Maragojipe

Foto: Divulgação

Presidente Lula e a pré-candidata a prefeita de Maragojipe, Vera da Saúde (PSD) 22 de março de 2024 | 16:58

Pré-candidata a prefeita de Maragojipe, Vera da Saúde (PSD) esteve em Brasília nesta semana para conversas com representantes do Governo Federal sobre recursos e obras importantes para a cidade.

A ex-prefeita teve um encontro com o presidente Lula na festa de aniversário de 44 anos do PT, quando conversaram rapidamente e posaram pra foto. Vera também esteve com outros membros do PT e do Governo Federal, como o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

A pré-candidata também teve audiência com o deputado federal Paulo Magalhães (PSD).

No Palácio do Planalto, Vera da Saúde teve reuniões com o Secretário Especial de Assuntos Federativos da Presidência da República, André Ceciliano, além da assessora especial Elisa Pellegrini para discutir obras federais em Maragojipe, incluindo as intervenções do PAC anunciadas pelo Governo Federal na cidade. A ex-prefeita também se encontrou com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.