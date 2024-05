Pré-candidato do PT não decola em reduto de Lula no ABC Paulista

O pré-candidato do PT à prefeitura de São Bernardo do Campo, reduto eleitoral de Lula no ABC paulista, ainda não conseguiu fazer sua candidatura decolar. Em levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira figura em quarto lugar, com 12,9% das intenções de voto.

O deputado federal Alex Manente, do Cidadania, lidera o levantamento, com 31,8%, à frente de Flávia Morando, do União Brasil, sobrinha do prefeito Orlando Morando, citada por 17,4% dos eleitores entrevistados. Em terceiro lugar, ficou o vereador Marcelo Lima, do Solidariedade com 17%.

Alex Manente Tarcísio de Freitas

Alex Manente, ao lado de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo; deputado lidera pesquisas de intenção de voto em São Bernardo do Campo Reprodução

Flávia Morando

Flávia Morando, sobrinha de Orlando Morando, apareceu em segundo lugar na pesquisa Reprodução

Pré-candidato PT Lula Luiz Fernando São Bernardo

Luiz Fernando, do PT, beija Lula em evento na campanha de 2022 Reprodução

Alex Manente

Alex Manente só perde liderança em pesquisa para Orlando Morando, que não pode se candidatar Reprodução

Flávia Morando

Flávia Morando foi apresentada como pré-candidata por Orlando Morando em abril deste ano

Pré-candidato PT Lula Luiz Fernando São Bernardo

Pré-candidato do PT em São Bernando do Campo, Luiz Fernando, com Lula Reprodução

Alex Manente já havia aparecido na liderança das pesquisas em São Bernardo do Campo em fevereiro, março e setembro de 2023.

Orlando Morando, do PSDB, anunciou a pré-candidatura da sobrinha em abril. No final do segundo mandato e sem poder se candidatar este ano, Morando ainda foi apontado na pesquisa espotânea por 7,2% dos entrevistados, ficando à frente de Alex Manente, com 4,5%. Nesse cenário, o petista Luiz Fernando ficou em terceiro lugar com 3,4% das intenções de voto.

Flávia Morando lidera no cenário de rejeição dos pré-candidatos entre os eleitores entrevistados. Ela foi apontada por 26,3%, seguida por Manente, com 24,6%. O deputado petista Luiz Fernando registrou 19,1% de rejeição. O prefeito Orlando Morando não foi incluído nessa amostragem.

A administração do tucano foi avaliada pelo instituto Paraná Pesquisas como positiva, com 55,3% dos entrevistados classificando a gestão como ótima ou boa. A gestão foi avaliada por 26,6% como regular e por 17% como ruim ou péssimo.

A pesquisa entrevistou 800 eleitores de São Bernardo do Campo entre os dias 21 e 26 de maio. O levantamento tem nível de de confiança de 95% e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-02825/2024.