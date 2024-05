Pré-candidatos à Prefeitura de SP confirmam presença na Parada LGBT+ deste ano

Guilherme Boulos e Tabata Amaral devem ir ao evento, enquanto o prefeito Ricardo Nunes ainda não informou se irá participar

Foto: JOCA DUARTE/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Evento acontece no próximo domingo (2), na Avenida Paulista



No próximo domingo (2), durante a 28ª Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo, os pré-candidatos à Prefeitura, Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB), confirmaram presença no evento, enquanto o prefeito Ricardo Nunes (MDB) ainda não decidiu se irá comparecer. Boulos e Tabata, que possuem maior apoio entre o público progressista, já têm a ida à parada prevista em suas agendas. Por outro lado, Nunes, aliado de Jair Bolsonaro, atrai eleitores conservadores e costuma não marcar presença no evento, enviando representantes em seu lugar. Além da Parada LGBT+, Nunes tem presença confirmada na Marcha para Jesus, evento evangélico, na quinta-feira (30), onde possui vantagem entre os eleitores desse segmento. Enquanto isso, Tabata estará na missa de Corpus Christi na Paróquia São Francisco Xavier. Com o tema “Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo”, a Parada LGBT+ deste ano terá um tom político, incentivando o “voto consciente” e representativo. Os participantes foram convidados a vestir verde e amarelo, cores associadas à direita bolsonarista nos últimos anos.

