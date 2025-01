Pré-Carnaval, exposições e circo: a programação do fim de semana em SP

São Paulo — Mesmo faltando cerca de 50 dias para o Carnaval, a folia em São Paulo já começa neste final de semana. Tanto no sábado (11/1) quanto no domingo (12/1), diversos blocos típicos se apresentarão pelas ruas da capital paulista. No sábado também é o dia de conferir o show de stand-up, Ela Tá Correndo Atrás, da humorista Bruna Louise no Teatro Bradesco.

De sexta-feira (10/1) até a quarta-feira (15/1), haverá uma visita educativa na exposição Entre a Cabeça e a Terra: Arte Têxtil Tradicional Africana, no piso térreo da Pinacoteca Luz. No evento, também será possível participar de uma oficina de tecelagem com miçangas.

A partir de sexta-feira (17/1), o Circo Teatro Palombar faz uma temporada no Sesc Belenzinho com espetáculo inspirado na vida na zona leste. As apresentações acontecem de 10 a 19 de janeiro de 2025, às sextas-feiras e sábados às 20h e aos domingos às 17h30.

Pré-Carnaval

Neste final de semana, o edifício Oswald de Andrade tem uma programação recheada de pré-Carnaval. No sábado, o evento Grito de Carnaval, que mobiliza a União dos Blocos de Rua, acontece das 14h às 18h. No mesmo dia, acontece a exposição da Liga das Escolas de Samba.

No domingo, o Bloco Gal Total se apresenta na frente do edifício às 14h e o Blokokê às 16h. Além disso, a Espetacular Charanga do França terá sua “queimada de largada” às 10h; o ponto de concentração do bloco é na Casa de Francisca e ele vai em direção ao Vale do Anhangabaú pra fazer o encerramento perto das 13h.

Onde: Edifício Oswald de Andrade e Casa de Francisca

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro e Rua Quintino Bocaiúva, 22 – Sé

Quando: 11 e 12 de janeiro

Horário: Diversos horários

Preço: Gratuito

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Ela Tá Correndo Atrás – Bruna Louise

A humorista Bruna Louise irá apresentar o espetáculo de stand-up Ela Tá Correndo Atrás no Teatro Bradesco, em São Paulo. A apresentação única promete mostrar o humor afiado e envolvente da artista.

O show mescla improvisos, histórias hilárias e interações que aproximam Bruna da plateia. Ela trata de temas como empoderamento e enfrentamento de preconceitos, desafiando julgamentos e estereótipos.

Onde: Teatro Bradesco

Endereço: Rua Palestra Itália, 500 (3° piso) – Perdizes

Quando: 11 de janeiro

Horário: 21h

Preço: A partir de R$ 40

Onde comprar: Uhuu

Entre a Cabeça e a Terra: Arte Têxtil Tradicional Africana

Exposta na Pinacoteca desde 31 de agosto, a mostra Entre a Cabeça e a Terra: Arte Têxtil Tradicional Africana receberá uma visita educativa com oficina de sexta-feira até a próxima quarta-feira.

Uma oficina de tecelagem com miçangas para participantes a partir de 12 anos também acontecerá durante o período de 9 a 15 de janeiro.

Onde: Pinacoteca Luz

Endereço: Praça da Luz, 2 – Luz

Quando: 9 a 15 de janeiro

Horário: Das 14h às 16h

Preço: R$ 17 (meia) e R$ 32 (inteira)

Onde comprar: Site da Pinacoteca

Circomuns

O Circo Teatro Palombar vai apresentar o espetáculo Circomuns, na Sala de Espetáculos II, do Sesc Belenzinho, na zona leste dentre os dias 10 e 19 de janeiro, com ingressos a partir de R$ 15,00. A companhia, que tem suas raízes no bairro Cidade Tiradentes, traz para o palco uma produção que faz um paralelo entre a vida cotidiana de moradores de periferias e o universo do circo contemporâneo.

O espetáculo foi indicado ao Prêmio APCA 2024, na categoria Melhor Espetáculo de Palhaçaria, e está concorrendo à premiação que acontecerá no dia 13 de janeiro de 2025.

Onde: Sesc Belenzinho

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000 – Belenzinho

Quando: 10 a 19 de janeiro

Horário: Sextas-feiras e sábados – 20h | Domingos – 17h30

Preço: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)

Onde comprar: Site do Sesc