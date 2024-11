‘Precisa de presença na mídia’, provoca Tiago Leifert sobre Bruno Gagliasso após briga sobre Vinicius Júnior

Tiago Leifert expressou sua opinião sobre Bruno Gagliasso, afirmando que o ator parece ter iniciado sua carreira na televisão apenas recentemente e que, para se manter relevante, ele precisa de sua presença na mídia. Essa declaração foi feita durante uma conversa com Yas Fiorelo no programa Splash Show. Leifert também abordou as críticas de Gagliasso relacionadas ao racismo, especialmente no contexto do jogador Vini Jr. Durante a discussão, Leifert insinuou que a chamada “onda de cancelamento” nas redes sociais pode estar atrelada a interesses financeiros, sugerindo que há motivações ocultas por trás das críticas. Essa afirmação gerou reações, especialmente de Yas Fiorelo, que não hesitou em criticar a postura do apresentador.

Ela argumentou que Leifert demonstra uma falta de aceitação para opiniões divergentes, o que, segundo ela, revela uma atitude arrogante. Leão Lobo também se manifestou sobre a situação, destacando que Leifert parece mais preocupado com questões financeiras do que com as opiniões de Gagliasso e Zara. Essa observação levanta a questão sobre a verdadeira motivação por trás das declarações de Leifert e se ele realmente considera as perspectivas dos outros em suas análises. Ambos os comentaristas sugeriram que Leifert deveria refletir sobre a importância de ouvir diferentes pontos de vista, em vez de se posicionar como a única voz válida no debate.

