“Precisamos oxigenar”, diz Ana Patrícia em lançamento de candidatura à presidência da OAB-BA

Além disso, ela acusou a atual liderança da OAB-BA de dificultar o processo eleitoral da Ordem. Na entrevista, Patrícia citou o dia escolhido da votação, em 19 de novembro, depois do feriado da Proclamação da República e antes do Dia da Consciência Negra, e também a modalidade de voto presencial, o que, segundo ela, dificulta o acesso ao voto dos advogados.

A candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA), Ana Patrícia Dantas Leão realizou o lançamento de sua chapa com Ivan Jezler nesta segunda-feira (28). Em entrevista ao Bahia Notícias, a advogada afirmou que a instituição precisa passar por uma “alternância de poder”, após um longo período no comando do grupo da atual presidente, Daniela Borges.

Questionada sobre as principais propostas da chapa, Patrícia afirmou que a reformulação do Judiciário é uma das prioridades de uma possível gestão, além da inserção de jovens e valorização do interior. A candidata afirmou que acredita na “independência” da OAB-BA, em um crescimento “horizontal”.

A nossa principal proposta é a reestruturação do Poder Judiciário, a inserção do jovem no mercado de trabalho, valorização do interior, a descentralização da escola superior de advocacia e descentralização das procuradorias de prerrogativas. Temos muitas propostas porque acreditamos na independência da OAB. Nós acreditamos no crescimento da advocacia horizontalizado, não no crescimento verticalizado de meia dúzia. Acreditamos na democracia e na importância da alternância de poder”, afirmou.