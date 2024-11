Preço de aluguel desacelera, mas acumula alta de 11,41% no ano; veja cidades mais caras

O preço do aluguel desacelerou no mês de outubro nas principais cidades brasileiras, de acordo com o índice FipeZap. Os aluguéis residenciais aumentaram 0,46% no período, acumulando o quinto mês de desaceleração. O índice mapeia os preços da locação em 36 cidades do Brasil.

No acumulado no ano, porém, o salto no custo médio do aluguel é de 11,41%, contra 4,20% da inflação medida pelo IPCA/IBGE. Em 12 meses, a alta é de 13,48%, contra 4,76% do IPCA no período.

Comparando-se os resultados nas 22 capitais listadas, São Paulo apresentou o preço médio mais elevado (R$ 56,65/m²), seguida por Florianópolis (R$ 53,99/m²); Recife (R$ 53,40/m²); Maceió (R$ 50,23/m²); e Belém (R$ 50,20/m²). O preço médio do aluguel em outubro foi de R$ 47,05/m². Os maiores valores foram observados no aluguel de imóveis com um dormitório (R$ 61,99/m²) e os menores, entre unidades com três dormitórios (R$ 40,98/m²).

Confira a lista completa das cidades com os aluguéis mais caros do Brasil:

