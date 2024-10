Preço de aluguel saltou 13,75% nos últimos 12 meses; veja valor médio por cidade

A alta dos aluguéis desacelerou em setembro na comparação com o mês anterior, apontam os dados do Índice FipeZap. O aumento foi de 0,65% nas 36 cidades monitoradas, após um crescimento de 0,88% em agosto. 1.12% em julho e 1,43% em junho. Em 12 meses, o indicador registra uma ampliação de 13,75%.

Apesar da desaceleração, a alta ainda é maior do que a medida por índices de inflação como o IPCA (+4,42%) e o IGP-M (+4,53%). Ao isolar apenas o ano de 2024, o crescimento do FipeZap foi de 10,90% contra 4,42% do IPCA e 4,53% do IGP-M.

O município de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, permanece como o maior valor médio de alguel: R$ 61,42 por metro quadrado. O ranking de cidades apresentou poucas mudanças. Confira o comparativo de valor médio por metro quadrado abaixo:

Em 12 meses, as capitais com maior alta no preço médio dos alugueis foram Campo Grande (+34,31%); Salvador (+27,04%); Porto Alegre (+25,33%); Aracaju (+21,23%) e Curitiba (+17,94%).

Já ao se considerar apenas o ano de 2024, as capitais onde o aluguel mais encarecei foram Campo Grande (+32,19%); Salvador (+23,22%); Porto Alegre (+21.94%); Brasília (+14,84%) e Aracaju (+13,44%).

