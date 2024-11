Preço do estacionamento a R$ 100,00 em Brasil x Uruguai gera reclamações

Na partida desta terça-feira (19), entre Brasil e Uruguai, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o estacionamento da Casa de Apostas Arena Fonte Nova estava custando R$ 100. Normalmente, em dia de jogos do Bahia, o valor do serviço, gerenciado pela empresa Estapar, costuma variar entre R$ 30 e R$ 40.

O Bahia Notícias tentou entrar em contato com a assessoria da praça esportiva e com a empresa e ainda não obteve retorno. Assim que obtiver, a matéria será atualizada. Além do valor do estacionamento, algo que foi muito questionado pelos baianos foram os valores cobrados pelos ingressos. Para o duelo, os preços variaram entre R$ 100,00 e R$ 800,00.