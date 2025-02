O índice Fipe/ZAP de venda de imóveis residenciais terminou o mês de janeiro com alta de 0,59%, o que representa um aumento de 7,98% no acumulado de 12 meses contra 4,51% da inflação medida pelo IBGE. Algumas capitais do nordeste se destacam no topo dos maiores aumentos.

Salvador (BA), com subida de 18% no preço do imóvel residencial no período, lidera o ranking dos maiores aumentos em 12 meses. Na segunda colocação vem Curitiba (PR), registrando 17,86% de valorização. João Pessoa (PB ) com aumento de 16,47%; Vitória (ES) com 14,01%; Aracaju (SE) com 13,54% completam o top 5.

Confira a lista das maiores valorizações de imóveis nas capitais em 12 meses

Salvador (+18,00%); Curitiba (+17,86%); João Pessoa (+16,47%); Vitória (+14,01%); Aracaju (+13,54%); Fortaleza (+12,83%); Belo Horizonte (+12,83%); Maceió (+10,85%); Cuiabá (+10,11%); Goiânia (+9,81%); Florianópolis (+9,44%); Belém (+9,18%); Manaus (+8,89%); São Luís (+8,40%); Natal (+8,18%); Porto Alegre (+6,98%); São Paulo (+6,70%); Recife (+5,87%); Campo Grande (+5,64%); Brasília (+4,75%); Teresina (+4,26%); Rio de Janeiro (+3,40%).

Com base em informações da amostra de anúncios de imóveis residenciais para venda em janeiro de 2025 no ZAP Imóveis, o preço médio calculado para as 56 cidades monitoradas pelo Índice foi de R$ 9.069/m².

Os imóveis de um dormitório se destacaram pelo preço médio de venda relativamente mais elevado (R$ 10.866/m²), contrastando com o menor valor entre unidades com dois dormitórios (R$ 8.180/m²).

Entre as 22 capitais incluídas no índice, Vitória (ES) apresentou o valor médio por metro quadrado mais elevado na amostra mensal (R$ 12.522/m²) seguida por: Florianópolis (R$ 11.845/m²); São Paulo (R$ 11.428/m²); Curitiba (R$ 10.762/m²) e Rio de Janeiro (R$ 10.330/m²).

O post Preços de imóveis sobem acima da inflação; veja cidades com maior valorização do m2 apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.