Prédio pega fogo na zona sul de São Paulo e vítima se joga do sexto andar; veja vídeo

Um incêndio em um prédio na Rua do Rócio, no bairro da Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, terminou com duas pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma delas se jogou do sexto andar e foi encaminhada ao Hospital das Clínicas com parada cardiorrespiratória. A outra vítima inalou fumaça e está no Hospital Beneficência Portuguesa. O fogo começou por volta das 210h39 deste sábado, 25, e mobilizou 13 equipes dos Bombeiros. Ainda não há informações sobre o motivo do incêndio e a identidade das vítimas. Um vídeo que circula nas redes sociais, feito de um imóvel vizinho, mostra chamas na sacada de um apartamento do edifício. No mesmo imóvel, saia fumaça preta de duas janelas.

Veja o vídeo do incêndio na Vila Olímpia

Predio na Vila Olimpia agora #itaim #vilaolimpia #incendio #saopaulo pic.twitter.com/CnxfMsf5Pb — Guilherme Sacamone (@GuilhermeSacam1) March 25, 2023