Prefeita de Conceição do Jacuípe fala sobre anulação de concurso: “Decisão preliminar que resolvi acatar”

Após decisão da prefeitura de Conceição do Jacuípe que determinou a anulação de concurso público que previa a contratação de 1,1 mil pessoas, com salários de até R$ 14 mil, a prefeita Tânia Yoshida (PSD) comentou sobre o contexto da extinção do certame, em entrevista exclusiva ao Bahia Notícias.

“Foi uma decisão preliminar [do Ministério Público da Bahia] que resolvi acatar. Já que não posso contratar, agora tenho que ver como vou resolver, pois não tem tempo hábil para fazer um novo concurso”, pontuou a prefeita.

A mandatária fez ponderações ao processo de anulação. “Não participei da comissão responsável pelo concurso e depois vieram as recomendações do MP, mais de 3 mil páginas para análise. E se a promotora fez as considerações, então devem ser seguidas, mas achei que a OAB deveria ter sido chamada. A prova de professor de física teria que ser reaplicada”.