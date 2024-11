Prefeita de Conquista quer nome local em chapa de 2026; gestora ainda não teve reeleição confirmada

A prefeita de Vitória da Conquista, no Sudoeste, Sheila Lemos (União), que teve a maior votação no pleito de 6 de outubro passado disse que o município deve ter um nome na chapa de oposição em 2026. Lemos está com a eleição sub judice e ainda não pode ser considerada reeleita. Segundo o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, a gestora considerou que mesmo ainda cedo para antecipar pré-candidatos, a cidade precisa ser representada em uma eventual composição com o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, derrotado em 2022. A declaração ocorreu durante coletiva de imprensa neste domingo (3). Primeira em número de votos na eleição municipal de Vitória da Conquista, Sheila Lemos teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TER-BA) por considerar que uma reeleição dela configuraria um terceiro mandato familiar. De acordo com decisão da Corte baiana, Sheila Lemos sucedeu a mãe, Irma Lemos, alçada à condição de prefeita [era vice] durante o afastamento do então prefeito Herzem Gusmão, no final de 2020. A gestora vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para conseguir confirmar a reeleição.