Prefeita de Poço das Antas dá detalhes sobre situação de cidade atingida pelas chuvas

O estado do Rio Grande do Sul está vivenciando uma das suas mais graves crises climáticas, com chuvas intensas afetando diversas cidades. Entre elas, Poço das Antas, no Vale do Taquari, emerge como um dos exemplos mais dramáticos da adversidade enfrentada. A prefeita Vânia Brackmann (PDT), em uma entrevista ao Fast News neste domingo (5), compartilhou detalhes sobre a situação alarmante da cidade. As inundações, descritas como sem precedentes, causaram uma rápida elevação das águas, inundando vastas áreas e colocando a população em risco. A geografia local, marcada por morros, aumenta o perigo de deslizamentos. “A gente, de fato, tem essa preocupação. Temos uma pessoa desaparecida, que foi levada pelas águas. Agora estamos conseguindo nos reorganizar. Dá para dizer que a maioria já está bem”, disse Brackman.

Após o escoamento das águas, o foco da cidade se volta agora para a reconstrução. A infraestrutura foi severamente comprometida, com pontes destruídas ou danificadas. A prefeita Brackman ressaltou a resiliência e a solidariedade da comunidade. Medidas emergenciais estão sendo implementadas para assegurar o fornecimento de água potável e a segurança dos habitantes, enquanto se planeja a reconstrução das estruturas essenciais e a prevenção contra futuros desastres. Durante a entrevista, a prefeita fez uma comparação com eventos climáticos anteriores, observando que a magnitude desta inundação superou todas as expectativas e lições aprendidas com enchentes passadas. “Esse desastre de agora foi imensamente maior que o do ano passado. A primeira enchente, de setembro, veio nos ensinar. Se ela não tivesse acontecido, o número de mortos seria maior”, disse a prefeita. Apesar dos desafios, há um otimismo cauteloso sobre a capacidade de recuperação da cidade. No entanto, Brackman enfatizou a necessidade urgente de recursos adicionais e apoio governamental para auxiliar nos esforços de reconstrução e fortalecimento da infraestrutura local.

Confira a entrevista