Prefeita mais jovem do Equador é encontrada morta a tiros

Brigitte Garcia, a prefeita mais jovem do Equador, e um funcionário dela foram encontrados mortos na manhã deste domingo (24/3). De acordo com a Polícia Nacional, os corpos de Brigitte e do diretor de comunicações Jairo Loor, foram achados com ferimentos de balas.

O tiroteio teria acontecido dentro do carro em que estavam. O veículo era alugado e foi rastreado por GPS, informaram as autoridades.

Brigitte, de 27 anos, era prefeita de San Vicente, cidade localizada a 373 km da capital Quito. Ela foi eleita pelo partido Revolução Cidadã, do ex-presidente Rafael Correa.

A atual candidata à presidência pelo Revolução Cidadã, Luisa Gonzalez, lamentou a morte da companheira de partido nas redes sociais. “Acabei de descobrir que eles assassinaram nossa colega prefeita de San Vicente, Brigitte Garcia”, escreveu Gonzalez.

O Equador vive uma crise de violência que teve como estopim a fuga de uma penitenciária de um dos líderes de uma das principais facções criminosas do país. Em janeiro, o presidente Daniel Noboa declarou o estado de emergência do país, depois que homens armados invadiram um programa de TV ao vivo.