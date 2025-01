Prefeita recebe município de Mundo Novo com acúmulo de lixo em ruas e praças públicas

A prefeita Ana Paula (PSD), que assumiu a gestão de Mundo Novo nesta semana, se depara com um cenário de abandono na zeladoria com sujeira nas ruas e praças da cidade. O acúmulo de lixo, tanto na sede quanto nos distritos e povoados, tem sido uma das principais reclamações dos moradores desde o início do ano.

Segundo relatos da população, a coleta de lixo e a manutenção da limpeza pública foram interrompidas após as eleições de outubro, quando o resultado foi desfavorável ao prefeito anterior. A falta de planejamento e a descontinuidade dos serviços essenciais nos últimos meses da gestão passada agravaram a situação.

A nova administração já iniciou os trabalhos para reverter esse quadro, mas enfrenta diversos desafios. Além do acúmulo de lixo, a equipe de governo encontrou prédios públicos esvaziados e uma série de problemas administrativos.

“Essa situação não nos surpreendeu, mas nos indigna. É um retrato do descaso e da falta de compromisso com o bem-estar da população de Mundo Novo. Já começamos a atuar para reverter esse cenário, mas precisamos de paciência pelo município ser grande e o abandono também era”, afirmou Ana Paula.

A população pode colaborar informando sobre os locais mais críticos e auxiliando na construção de uma gestão participativa. A prefeitura está mobilizada para realizar mutirões de limpeza e coleta de entulhos, visando devolver a cidade limpa e organizada aos seus moradores.