Prefeito de Andaraí quer consenso em eleição da UPB; Cardoso conta com Otto neutro e apoio de gestor de Medeiros Neto

Com foco em conseguir o consenso e não ter adversários na próxima eleição da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso (PSB) espera conseguir mais apoio e consolidar a candidatura. No último dia 6 de outubro, Cardoso conseguiu se reeleger como prefeito de Andaraí, na Chapada.

Pelos cálculos dele, em torno de 258 municípios já o apoiam. Além disso, cinco dos oito possíveis concorrentes estariam dispostos a abrir caminho para o prefeito de Andaraí. Faltariam três para ser conquistados, o principal mora no Extremo Sul baiano.

“Estamos em busca. Tem três candidatos ainda que nós estamos procurando: Augusto Castro, de Itabuna; Phelippe Brito, de Ituaçu; e Beto Pinto, de Medeiros Neto, que já sinalizou a conversa, e então eu devo ter o apoio do MDB na nossa caminhada”, disse ao Bahia Notícias. Beto Pinto seria o mais resistente a deixar de ser candidato.

Cardoso tem mirado também no apoio do partido campeão de prefeituras na Bahia, o PSD. Para isso, quer contar com o apoio, no caso neutralidade, do cacique da agremiação, o senador Otto Alencar.