Prefeito de Barreiras sofre derrota e vereador da oposição é eleito presidente da Câmara Municipal

O vereador Yure Ramon (PRD), reeleito com 1.895 votos, foi escolhido presidente da Câmara Municipal de Barreiras para o primeiro biênio da 10ª Legislatura, marcando uma virada no panorama político local. O edil faz oposição ao prefeito eleito do município Otoniel (União).

“Temos que tratar a política da forma certa. Não adianta querer impor uma definição importante, que é a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, como um simples jogo. Nós decidimos nos unir para rebater esse tipo de política que Barreiras já não aguenta mais”, disse o presidente eleito da Câmara Municipal.

Com uma votação apertada, o resultado foi de 10 votos a 9, elegendo o Vereador Yure Ramon como presidente e Carmélia da Mata (PP) como vice-presidente.

A eleição foi marcada por forte articulação do grupo oposicionista, que teve como uma das lideranças o ex-candidato à prefeitura de Barreiras, Danilo Henrique (PP). Em Luís Eduardo Magalhães, onde Danilo foi secretário de governo, também houve uma movimentação de “afastamento dos caciques”.