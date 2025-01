Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, apresenta evolução positiva em tratamento na UTI

O prefeito licenciado de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, está recebendo tratamento na UTI do Hospital Mater Dei. De acordo com o último boletim médico, houve uma evolução positiva em seu estado de saúde nas últimas 24 horas. O relatório destaca que os parâmetros hemodinâmicos e respiratórios do prefeito apresentaram normalização, o que é um sinal encorajador. Fuad Noman foi internado na última sexta-feira, dia 3, e no dia seguinte recebeu o diagnóstico de pneumonia. Em decorrência de sua condição, a prefeitura informou que ele se afastou do cargo por um período de 15 dias. Durante sua ausência, o vice-prefeito Álvaro Damião, do União Brasil, assumiu a liderança da cidade.

Esta não é a primeira vez que o prefeito enfrenta problemas de saúde desde que assumiu o cargo. Esta é a quarta internação de Fuad Noman desde sua vitória nas eleições de outubro. Em julho do ano passado, ele foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, o que exigiu cuidados médicos intensivos. No início deste ano, Fuad tomou posse de forma remota, seguindo a orientação de sua equipe médica. A situação de saúde do prefeito tem gerado preocupação entre os cidadãos de Belo Horizonte, que aguardam ansiosamente por sua recuperação e retorno ao trabalho. A próxima fase do tratamento envolve a avaliação para a possível extubação da ventilação mecânica, um passo importante em seu processo de recuperação.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA