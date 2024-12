Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, é internado com quadro de pneumonia

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, de 77 anos, encontra-se internado no hospital Mater Dei, onde está recebendo tratamento para pneumonia e sinusite. Ele está sendo submetido a um regime de antibióticos por via venosa, além de fisioterapia respiratória, e já apresenta uma resposta positiva ao tratamento. A previsão é que ele receba alta nos próximos dias. Além das condições respiratórias, Fuad Noman também foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin. No entanto, o prefeito informou que a doença está em remissão e que ele não precisa mais passar por sessões de quimioterapia. Esta é a segunda vez que ele é internado desde que foi reeleito, tendo a primeira internação ocorrido devido a dores nas pernas, que são efeitos colaterais do tratamento oncológico.

Atualmente, o prefeito está consciente e em observação, mas já não se encontra mais na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A equipe médica continua monitorando sua recuperação, que tem sido considerada satisfatória até o momento. A situação de saúde de Noman é acompanhada de perto por seus familiares e pela população da capital mineira. A internação do prefeito gerou preocupação entre os cidadãos de Belo Horizonte, que esperam por sua rápida recuperação. Fuad Noman, que é membro do PSD, tem se dedicado a questões administrativas da cidade e sua ausência temporária é sentida na gestão municipal.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA