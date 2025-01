Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, está com pneumonia e permanece internado na UTI

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, foi internado na UTI após ser diagnosticado com pneumonia. A informação foi divulgada em um boletim médico da Rede Mater Dei de Saúde. Ele foi admitido na unidade na tarde de sexta-feira (3), e, embora precise de sedação e ventilação mecânica, os médicos relataram uma melhora em seus sinais vitais e na função respiratória. Esta é a quarta vez que Fuad Noman é hospitalizado desde que assumiu o cargo, após vencer as eleições em outubro. O prefeito já havia sido diagnosticado com linfoma não Hodgkin em julho, e suas internações têm sido atribuídas ao tratamento do câncer. Na última quarta-feira, 1º de janeiro, ele tomou posse de maneira remota, seguindo a orientação médica para evitar aglomerações.

Com a situação de saúde do prefeito, surgiram especulações sobre a possibilidade de uma licença para tratamento. No entanto, o vice-prefeito, Álvaro Damião, esclareceu que a decisão sobre a licença é de responsabilidade de Fuad. Ele também se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário durante a ausência do prefeito. A equipe médica continua monitorando a condição de Fuad Noman, que enfrenta um momento delicado em sua saúde. A população de Belo Horizonte aguarda atualizações sobre o estado do prefeito e a continuidade de sua gestão à frente da cidade.

Publicado Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA