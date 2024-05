Prefeito de Bento Gonçalves pede que pessoas ajudem o Rio Grande do Sul comprando produtos do estado

Diogo Segabinazzi, prefeito de Bento Gonçalves, cidade do Rio Grande do Sul, usou as redes sociais para pedir ajudar do Brasil. Mas, ele não pediu por doações, e sim que as pessoas e os mercados das capitais brasileiras e das cidades do interior, comprem os produtos originários do Rio Grande do Sul para poder ajudar o estado, não só agora, mas depois que toda a situação for normalizada. “Uma boa maneira de ajudar é que cada um que for no mercado compre um produto do Rio Grande do Sul. Seja vinho, carne, sapato, arroz […]. É importante porque quando baixar a enchente, quando tudo isso passar, as pessoas vão ter emprego, vão ter trabalho”, disse Segabinazzi, em um vídeo compartilhado em sua conta no Instagram. “Isso vai fazer a diferença e mostrar que está todo mundo junto e sofrendo, porque não é só o Rio Grande do Sul que está sendo atingido, se o estado vai mal, o Brasil também vai”, continuou o prefeito. “É importante estar todo o Brasil junto para passar por essa situação”, finalizou Segabinazzi, falando que o Rio Grande do Sul vai sair dessa situação mais forte, como estado e como Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diogo Segabinazzi Siqueira (@diogosegabinazzisiqueira)