Prefeito de Bom Jesus da Lapa se reúne com Rui Costa em Brasília

Foto: Divulgação

O prefeito de Bom Jesus da Lapa, Fabio Nunes, com o ministro Rui Costa 02 de abril de 2024 | 20:00

O prefeito de Bom Jesus da Lapa, Fabio Nunes (PT), se reuniu nesta terça-feira (2) com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em Brasília (DF). Na pauta, segundo o gestor, projetos “importantes” para o município, além da discussão sobre investimentos públicos e a política local.

“Bastante receptivo, o ministro Rui nos ouviu atentamente sobre projetos que pretendemos implementar. Tivemos um destaque para a possibilidade da construção de um centro administrativo na área do antigo aeroporto de Bom Jesus da Lapa. Mas, reservamos um tempo também para falarmos de política, ao passo que consolidamos ainda mais a nossa aliança, sobretudo agora que, com a minha filiação ao PT, fazemos parte oficialmente do mesmo time, o time do presidente Lula”, pontuou o prefeito.

Fabio Nunes elegeu-se prefeito em 2020 com o apoio do deputado estadual Eures Ribeiro (PSD), a quem, segundo ele, retribuiu o apoio na eleição estadual de 2022. Ainda de acordo com o gestor de Bom Jesus da Lapa, Ribeiro lançou-se “unilateralmente” pré-candidato a prefeito, “quebrando o compromisso firmado de se manter como representante dos interesses de Bom Jesus da Lapa junto ao Governo da Bahia e ao legislativo estadual”.

