Prefeito de Caetité e genro são condenados por ato atentatório à dignidade da justiça

O prefeito da cidade de Caetité, Valtécio Neves Aguiar (PDT), e o genro, Francisco Pereira Chaves Filho, secretário de serviços públicos, foram condenados ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, após acordo feito pelo município não ter sido cumprido.

De acordo com o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, eles deverão pagar, cada um, R$ 5 mil, que será revertido em favor do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fecad) da Bahia.

A ação civil foi ajuizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) em face do município de Caetité para o fornecimento de abrigo, em caráter emergencial, a uma adolescente, com deficiência, em situação de extrema vulnerabilidade, negligenciada pela genitora e sem a devida assistência do Poder Público Municipal.