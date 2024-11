Prefeito de Camaçari demite todos os servidores comissionados da administração; secretários e diretores são mantidos

O atual prefeito do município de Camaçari, Elinaldo Araújo (União), em decisão publicada no Diário Oficial do município, acaba de exonerar todos os funcionários de cargos comissionados e ocupantes de funções de gerenciamento e assessoramento. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (01).

Imagem do decreto publicado no Diário oficial da Prefeitura | foto: Montagem / Bahia Notícias

O atual prefeito é um crítico de Luiz Caetano e apoiou o candidato Flavio Matos (União) nas eleições. No entanto, Flavio Matos foi derrotado pelo ex-prefeito Luiz Caetano (PT), que assumirá a gestão do município a partir de 2025.

No decreto publicado, também fica claro que a decisão mantém exclusivamente os cargos dos agentes políticos nomeados como Secretários Municipais, além dos Diretores das autarquias e empresas públicas municipais.