Prefeito de Camaçari garante continuidade do transporte universitário

O prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (união), anunciou a continuidade da oferta do serviço de Transporte Universitário para estudantes do município. Os estudantes cadastrados no programa do Transporte Social, Técnico e Universitário (TSTU) terão acesso ao benefício a partir da segunda-feira (11).

O gestor do executivo explicou que a suspensão do serviço foi necessário para fins de ajustes orçamentários. “Após ajustes, viabilizamos e garantimos que os roteiros sejam retomados até o fim do ano todos os estudantes terão garantido a oferta do serviço, podendo concluir com segurança seus estudos”, garantiu Elinaldo.



A Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria dos Serviços Públicos (Sesp), oferece roteiros para instituições de Ensino Superior localizadas em Camaçari, Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho, abrangendo os três períodos do dia. Desde 2017, o transporte universitário é disponibilizado de forma contínua para os estudantes.

Estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade Estadual da Bahia (UNEB) e do Instituto Federal da Bahia (IFBA) entre outas faculdades privadas dependem do transporte para conseguir realizar suas atividades acadêmicas e estudantis. O retorno surge como um alívio para muitos alunos destas instituições.

Elinaldo ressaltou que o serviço será ofertado até o final do ano letivo. “Conversamos com as empresas que prestam serviços, analisamos a situação contratual, renegociamos e estamos garantindo a continuidade do serviço de transporte universitário”, salientou.