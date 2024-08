Prefeito de Cascavel lamenta falta de lista oficial de passageiros

O prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, concedeu uma entrevista à Jovem Pan para falar sobre o trágico acidente aéreo envolvendo uma aeronave que saiu de Cascavel com destino a Guarulhos. O prefeito expressou sua gratidão pela oportunidade de falar sobre o incidente e destacou a tristeza que tomou conta da cidade e do país. Ele lamentou que não houve sobreviventes. Paranhos explicou que a prefeitura montou um comitê de crise no aeroporto para atender familiares e amigos das vítimas, oferecendo suporte psicológico e assistência social. No entanto, ressaltou a dificuldade enfrentada devido à falta de uma lista oficial de passageiros por parte da empresa Voepass, o que tem causado transtornos adicionais. O prefeito enfatizou a necessidade urgente dessa lista para que as informações possam ser divulgadas oficialmente.

O prefeito também mencionou que, embora a maioria dos passageiros de voos diários em Cascavel seja da cidade ou da microrregião, ainda não há confirmação oficial sobre a origem dos passageiros deste voo específico. Ele relatou que um congresso de médicos em São Paulo pode ter aumentado o número de passageiros de Cascavel. Paranhos destacou a importância de a empresa Voepass liberar as informações para os órgãos competentes. Em resposta a perguntas dos comentaristas, o prefeito afirmou que este é o primeiro acidente aéreo envolvendo uma linha oficial saindo de Cascavel. Ele informou que as condições climáticas no momento do voo eram boas e que a aeronave decolou no horário previsto.

Paranhos também mencionou que está em contato com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, para coordenar o translado dos corpos e o reconhecimento das vítimas. O prefeito destacou que a gestão municipal está preparada para realizar velórios coletivos, respeitando a decisão de cada família. Ele agradeceu o apoio e a solidariedade recebidos e reafirmou o compromisso de oferecer o máximo de suporte às famílias afetadas. Paranhos encerrou a entrevista agradecendo o espaço concedido e a solidariedade demonstrada.