Prefeito de cidade do Sudoeste baiano decreta emergência financeira e administrativa

O novo prefeito de Apuarema , no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano, Roberto Santos Amorim (Avante), decretou emergência financeira e administrativa no município. A medida vale por três meses a partir desta terça-feira (29), conforme informou o Blog do Marcos Frahm , parceiro do Bahia Notícias.

O decreto afirma ainda insuficiência de acervo documental, físico ou digital, nos departamentos da sede da prefeitura (exceto os prontuários de alguns servidores no RH), material de expediente, material de limpeza e móveis (mesas, cadeiras, armários).

A gestão afirmou também que não havia computadores e impressoras em funcionamento na sede da prefeitura e que as máquinas foram entregues ”formatadas”, com alteração do sistema operacional, com os programas e arquivos apagados/deletados, alguns com troca de HD e sem funcionamento da placa de rede.