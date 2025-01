Prefeito de Cruz das Almas é convidado para ingressar na base de Jerônimo durante posse na presidência do CTR

O prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos), foi convidado a integrar a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT). O gestor tomou posse como presidente do Consórcio Territorial do Recôncavo (CTR) nesta quinta-feira (9), recebendo o convite do deputado estadual Vitor Azevedo (PL) para ingressar na base do governo.

Em conversa com a imprensa, o parlamentar afirmou que levará Ribeiro para conversar com Jerônimo Rodrigues e disse que o prefeito seria “bem recebido como aliado”.

“Vamos, primeiro, trabalhar junto ao governo para que o consórcio atue em parceria e seja apoiado fortemente pelo governo do Estado. Depois, a intenção é levar Ednaldo Ribeiro, também como prefeito de Cruz das Almas, para uma conversa com Jerônimo. Tenho certeza que ele está disposto a dialogar e que seria muito bem recebido como aliado do governador”, declarou o deputado.

Vitor revelou que levou Ednaldo Ribeiro para uma audiência com o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola (PT), antes de o prefeito decidir entrar na disputa.

“O governo foi fundamental na eleição pela imparcialidade. Ficou mais uma vez evidente a postura correta e democrática do meu amigo Adolpho Loyola e do governador, que deixaram os prefeitos escolherem livremente o melhor representante. Tenho certeza que Ednaldo fará uma gestão igualitária para todos os consorciados. Prova disso é que o consórcio ganhou hoje dois novos integrantes”, afirmou o deputado, referindo-se às adesões das prefeituras de Sapeaçu e Varzedo.

No discurso de posse, Ednaldo Ribeiro elogiou o governador e o secretário de Relações Institucionais e contou sobre a audiência realizada antes da eleição para a presidência do consórcio. O prefeito afirmou que, apesar de ainda não integrar a base de Jerônimo, não seria candidato caso fosse contra o governo e contou que recebeu a garantia de que a gestão estadual seria imparcial sobre a eleição do consórcio.

“Fui levado a Adolpho Loyola por Vitor e obtive a garantia de que o governo não iria interferir na eleição. Por isso, fui candidato. Não iria entrar nessa disputa contra o governo. Fui buscar os apoios e obtive maioria. Não estou hoje na base aliada, mas quero também destacar positivamente a imparcialidade do governador, que sempre foi bem tratado por mim toda vez que visitou Cruz das Almas”, afirmou.

Em eleição no dia 27 de dezembro para a presidência do CTR, Ednaldo Ribeiro venceu a prefeita de Conceição do Almeida, Renata Nogueira (PSD), por 10 votos contra 7. Ela tinha o apoio do então prefeito de Castro Alves, Thiancle Araújo (PSD), que presidiu o consórcio nos últimos quatro anos.

A eleição, no entanto, foi conturbada com na 1ª tentativa para o pleito, no dia 16 dezembro, sendo marcada por empurrões e bate-boca entre opositores e o ex-presidente do CTR, prefeito de Castro Alves, Thiancle Araújo (PSD).

Na ocasião, prefeitos que faziam oposição ao então presidente o acusaram de ameaçar opositores, o que incluiu até empurrões e intimidação de seguranças armados. Assim, a eleição foi cancelada e precisou ser remarcada.