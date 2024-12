Prefeito de Cruz das Almas vence eleição de consórcio do Recôncavo e bate candidata apoiada por gestor de Castro Alves

O prefeito de Cruz das Almas, no Recôncavo, Ednaldo Ribeiro (Republicanos), foi eleito como presidente do Consórcio Territorial do Recôncavo (CTR). A eleição, ocorrida em Castro Alves, foi remarcada para esta sexta-feira (27) após ser suspensa no dia 16 de dezembro. Na ocasião houve um tumulto entre opositores.

Ednaldo Ribeiro obteve 10 votos contra 7 da prefeita de Conceição do Almeida, Renata Nogueira (PSD), que era apoiada pelo prefeito de Castro Alves, Thiancle Araújo (PSD). O prefeito eleito de Castro Alves, Jadson, também formava chapa com Renata.

A posse de Ednaldo Ribeiro como presidente do Consórcio Territorial do Recôncavo deve ocorrer no início de janeiro próximo. O mandato será entre 2025 e 2026.