Prefeito de Eunápolis decreta emergência no Hospital Regional por falta de equipamentos

A prefeitura de Eunápolis declarou situação de emergência no Hospital Regional por falta de equipamentos e insumos na unidade de saúde. Segundo a gestão, a medida autoriza ações administrativas para garantir o funcionamento da unidade, como a dispensa de licitações, prevista na legislação, e iniciativas específicas à manutenção dos serviços essenciais.

O decreto considerou relatórios da Comissão de Transição de Governo e da Vigilância Sanitária, que apontaram a gravidade das condições do hospital, além da recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que fixou prazos de 60 a 90 dias para solucionar irregularidades estruturais, insuficiências de insumos, falta de pessoal e problemas em equipamentos.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, a recomendação do MP-BA destacou a necessidade de ações emergenciais no Hospital Regional para resolver problemas como escalas de equipes, pleno funcionamento de equipamentos e melhorias estruturais.

As auditorias realizadas pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) apontaram omissão na resolução de pendências e impacto negativo no atendimento à população.

O prefeito Robério Oliveira (PSD) afirmou que, com a declaração de emergência, a prefeitura busca acelerar as medidas para atender às recomendações e garantir o atendimento hospitalar no município. O decreto entra em vigor imediatamente.