Prefeito de Itabuna, Augusto Castro anuncia desistênca de candidatura da UPB

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD) desistiu da candidatura a presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB). As informações são do site Políticos do Sul da Bahia, parceiro do Bahia Notícias. Em entrevista ao programa Frequência Política, o gestor municipal explicou a decisão.

“Estou declinando da candidatura à presidência da UPB. Tenho muitas coisas na gestão de Itabuna para resolver, por isso vou priorizar a gestão. Em janeiro, vou declarar meu apoio”, afirmou.

Com a saída da corrida, o gestor garante dedicação total ao município, por onde foi eleito com 58,95% dos votos.

Nesta semana, o PSD ainda não tinha desistido de indicar um nome para a disputa. Além de Augusto, foram sondados os prefeitos de Ituaçu, no Sudoeste, Phellipe Brito; e de Itabuna.

A lista também conta com os senadores Otto Alencar e Ângelo Coronel, ambos do PSD, que também têm se articulado para haver um consenso em torno da disputa pelo comando da UPB.