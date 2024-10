Prefeito de Ituaçu e presidente do Consórcio Regional de Saúde de Brumado informa a Jerônimo que é candidato a UPB

Reeleito prefeito de Ituaçu com 71,56% dos votos válidos, Phellipe Brito (PSD) informou nesta sexta-feira (25) ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) que será candidato à presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB). Ele também é presidente do Consórcio Regional de Saúde de Brumado, que engloba 20 cidades da região centro-sul do Estado.

Phellipe recebeu o apoio de Jerônimo e das principais lideranças petistas na eleição deste ano, mesmo o PT tendo candidato próprio em Ituaçu. Ele tem relações familiares e pessoais com o senador Otto Alencar (PSD) e também proximidade com os senadores Jaques Wagner (PT) e Ângelo Coronel (PSD), além do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). Segundo as contas do candidato, ele já contabiliza o apoio de 158 prefeitos.

“Fui o primeiro a começar as articulações visando a presidência da UPB. Estou colocando meu nome alinhado com o governador – com quem tenho boas relações desde que era Secretário da Educação -, com o ministro Rui Costa e com nossos senadores. E os prefeitos têm feito uma mobilização em torno do meu nome, pois, graças a Deus, tenho boas amizades em todas as regiões da Bahia”, disse Phellipe ao Bahia Notícias.

Um dos articuladores da candidatura de Phellipe ao comando da UPB é o ex-prefeito de Ibotirama e suplente de Otto, Terence Lessa. O gestor já se reuniu com o atual presidente da entidade, Quinho (PSD), a quem se comprometeu a dar continuidade ao trabalho de apoio e fortalecimento dos pequenos e médios municípios, e com outros interessados em concorrer ao cargo, a exemplo do gestor eleito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD).

“Estamos conversando com vários prefeitos em busca da unidade. No PSD, as conversas estão evoluindo com os senadores Otto Alencar e Ângelo Coronel. O que vamos defender é uma UPB cada vez mais forte e atuante nas pautas municipalistas, como tem sido com Quinho”, declarou Phellipe.

A influência de Phellipe na região de Ituaçu também se deve ao histórico familiar: seu pai, Albércio Brito, também foi prefeito do município.