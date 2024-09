Prefeito de João Pessoa se pronuncia sobre prisão de primeira-dama

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, se pronunciou neste sábado (28/9) sobre a prisão da primeira-dama, Lauremília Lucena, durante uma operação da Polícia Federal.

Em nota, Cícero denunciou o que considera ser um “ataque covarde e brutal” orquestrado por seus adversários políticos às vésperas das eleições municipais. Segundo o prefeito, a ação faz parte de uma tentativa de prejudicar sua campanha, que lidera as pesquisas, e de manchar a imagem de sua família.

“Trata-se de uma prisão política. Lauremília tem residência fixa e jamais se recusaria a prestar depoimento ou esclarecer quaisquer fatos. Houve o uso de força desproporcional, já que ela sequer foi convocada para prestar depoimento. Claramente, os adversários de Cícero estão utilizando todos os meios para conquistar o poder a qualquer custo, sem respeito à sua família ou à cidade de João Pessoa”, disse o prefeito, por meio da nota.

Operação Território Livre A prisão de Lauremília Lucena ocorreu durante a terceira fase da Operação Território Livre, deflagrada pela Polícia Federal na manhã deste sábado. A ação investiga crimes de aliciamento violento de eleitores e a formação de organizações criminosas, com foco nas eleições municipais que ocorrem em 6 de outubro. Além da primeira-dama, Tereza Cristina Barbosa Albuquerque, identificada como secretária de Lauremília, também foi detida.

A operação incluiu o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, e foi realizada com o apoio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco-PB). De acordo com a PF, a fase atual tem como objetivo complementar as provas obtidas nas investigações anteriores, que já haviam levantado suspeitas sobre a atuação de grupos políticos na cidade.