Prefeito de Nova York é indiciado após investigação de corrupção, afirma jornal americano

O prefeito de Nova York, Eric Adams, enfrenta sérias acusações de corrupção, conforme reportado pelo The New York Times. Ele se torna o primeiro prefeito da cidade a ser indiciado criminalmente enquanto ainda está no cargo. As investigações federais estão focadas em doações ilegais para sua campanha de 2021 e em suas relações com autoridades turcas. Uma das linhas de investigação examina se Adams teria pressionado funcionários públicos para facilitar a construção do novo consulado da Turquia. Além disso, a apuração investiga a atuação de uma empresa de construção associada a imigrantes turcos, que organizou um evento de arrecadação de fundos para sua campanha eleitoral.

Em resposta às acusações, Adams declarou que as alegações são “totalmente falsas” e reafirmou que não pretende renunciar ao cargo. Ele solicitou um julgamento rápido para demonstrar sua inocência. No entanto, tanto opositores quanto membros de seu próprio partido já começaram a exigir sua saída do cargo. Recentemente, a situação se agravou com a renúncia de várias pessoas próximas a Adams. Entre elas, destaca-se o comissário de polícia Edward Caban, que deixou o cargo após o FBI apreender seu celular.

