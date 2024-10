Prefeito de Novo Gama (GO) aposta em túnel para ligar município ao DF

Com 78,8% dos votos, Carlos Alves dos Santos (foto em destaque), o Carlinhos do Mangão, foi reeleito prefeito de Novo Gama (GO), município no Entorno do Distrito Federal. O candidato do Partido Liberal (PL) recebeu 34.998 votos, em uma votação que se tornou a maior registrada na cidade até hoje.

Diante da continuação do desafio, o prefeito detalhou, em entrevista ao portal Metrópoles e à Rádio Metrópoles, os principais compromissos assumidos na campanha, as prioridades a serem executadas e demais planos políticos para o novo mandato.

Durante a corrida eleitoral, Carlinhos prometeu fechar uma parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF) para a construção de um passagem que ligue o Novo Gama a Santa Maria (DF). “Estamos com estudos a respeito disso, e eles estão avançando”.

Atualmente, o município fica separado do Distrito Federal pela rodovia DF-290, que conta com um semáforo. No entanto, o prefeito comentou que, apesar de ter anunciado a obra como um viaduto, o trajeto deverá ser feito por meio de um túnel, como o do Buraco do Tatu.

“Há três meses, acompanhamos o pessoal do DF e de engenharia de tráfego, com um levantamento de quantos veículos saem dali [do município e da região administrativa], justamente para começar os estudos. Só que a primeira coisa sobre o que conversamos, e entendemos, é que não existe a possibilidade de construir um viaduto naquele setor, porque ele conta com uma linha de transmissão de alta tensão, que é a de Furnas”, detalhou o prefeito.

Além desse projeto, Carlinhos abordou algumas das ações iniciadas pelo atual governo na cidade – como construção de creche pública, pavimentação de vias e instalação de sistema de esgoto no município –, além dos temas educação, saúde, segurança pública e concursos.

Assista à entrevista completa:

Saúde

Na área de saúde, o prefeito ressaltou a construção do primeiro hospital municipal de Novo Gama. A obra começou em janeiro último e deve terminar em 2026. Os trabalhos ocorrem em parceria com estado de Goiás e são pagos com recursos de emendas parlamentares.

“Hoje, temos apoio de deputados estaduais e federais que nos ajudam muito. O recurso [para a construção] do hospital está garantido”, declarou o prefeito, que também prevê a abertura de unidades básicas de saúde (UBSs), de pronto-atendimento (UPAs) e de um centro especializado.

“São obras que estão no PAC [Programa de Aceleração do Crescimento]; então, também temos o recurso e o planejamento”, comentou. O prefeito acrescentou que pretende abrir concursos para profissionais de saúde: “São dois anos para chamar os aprovados, e esse é o tempo de concluir as obras”.

Segurança pública

O município de Novo Gama conta com 160 guardas municipais – 68 dos quais estão armados – e parceria com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), segundo o prefeito. O mandatário destacou que houve abertura de concurso para contratação de mais servidores locais, com ampliação do efetivo, e que, nos próximos dois meses, pretende convocar 30 dos aprovados anteriormente.

Contudo, a cidade enfrenta um imbróglio que envolve a contratação de guardas municipais. O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional uma lei municipal que determinava o aproveitamento dos agentes de vigilância nesses cargos.

O prefeito prometeu, porém, que não haverá exoneração: “Saiu um acórdão, e a gente vê a possibilidade de recorrer. Também era algo previsto de acontecer; então, estamos convocando [os aprovados] agora, para não deixar a cidade desassistida”.

12 imagens Fechar modal. 1 de 12 Entrevista de Carlinhos do Mangão ao Metrópoles Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 2 de 12 Com 78,8% dos votos, Carlos Alves dos Santos (PL), o Carlinhos do Mangão, foi reeleito prefeito de Novo Gama (GO) Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 3 de 12 Candidato concorreu à reeleição em 2024 pelo Partido Liberal (PL) Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 4 de 12 Entrevista de Carlinhos do Mangão ao Metrópoles Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 5 de 12 Entrevista de Carlinhos do Mangão ao Metrópoles Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 6 de 12 Entrevista de Carlinhos do Mangão ao Metrópoles Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 7 de 12 Entrevista de Carlinhos do Mangão ao Metrópoles Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 8 de 12 Entrevista de Carlinhos do Mangão ao Metrópoles Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 9 de 12 Entrevista de Carlinhos do Mangão ao Metrópoles Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 10 de 12 Entrevista de Carlinhos do Mangão ao Metrópoles Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 11 de 12 Entrevista de Carlinhos do Mangão ao Metrópoles Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 12 de 12 Entrevista de Carlinhos do Mangão ao Metrópoles Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Educação

Carlinhos do Mangão se comprometeu, ainda, com a construção de creches, colégios e o aumento de unidades de ensino com aulas em turno integral. “Nossa gestão teve a primeira escola de tempo integral, no bairro mais carente, e ampliamos [o total] para mais quatro”, reforçou.

“Quando assumimos, não tinha creche funcionando. Estamos construindo uma escola nova, a Cecília Meireles, que é dentro da cidade, do bairro de Novo Gama e, do lado, há uma escola antiga, que vamos reformar, ampliar e deixá-la como inclusiva”, completou o prefeito.

Quem é Carlinhos do Mangão?

Nascido em João Pinheiro (MG), Carlinhos foi morar em Novo Gama aos 14 anos. Na cidade, trabalhou como balconista no Bar do Mangão, estabelecimento que deu origem à alcunha usada por ele na política.

Desde 2012, o atual prefeito tentava se eleger, o que só aconteceu em 2020, quando conquistou o cargo mais alto do Poder Executivo municipal. Carlinho acabou reeleito com a maior porcentagem de votos da história de Novo Gama, cidade que, tradicionalmente, não mantém candidatos na mesma função.

Apesar de ser do PL, Carlinhos aproveitou mais o apoio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), do que do ex-presidente e colega de partido Jair Bolsonaro.

O cenário se revelou de modo contrário ao observado em outros municípios do Entorno, nos quais a base bolsonarista se opôs a candidatos apoiados por Caiado.