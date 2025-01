Prefeito de Piraí do Norte destaca compromisso com Jerônimo, depois de ter apoiado ACM Neto em 2022

O prefeito de Piraí do Norte, Doutor Fabiano, confirmou neste sábado (25) sua aliança política com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, após ter apoiado ACM Neto na eleição de 2022. Durante uma reunião realizada no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador, o gestor municipal destacou seu compromisso com o governador e com o futuro da cidade.

“Afirmo meu compromisso com você para o futuro”, declarou Doutor Fabiano, enfatizando o empenho do governo estadual em atender às demandas emergenciais de Piraí do Norte, que enfrenta graves prejuízos causados pelas fortes chuvas. “O governador está recebendo Piraí com urgência, porque o estado de calamidade de Piraí do Norte é muito grave. Gostei muito”, acrescentou.

Durante o encontro, Jerônimo Rodrigues anunciou uma série de medidas para impulsionar o desenvolvimento da cidade e ajudar na recuperação dos danos provocados pelas chuvas. Entre os compromissos firmados estão a entrega de dois veículos para a área da saúde, um kit odontológico, transporte escolar e o início da construção de uma creche. O governador também destacou o investimento de R$ 25 milhões para uma nova unidade escolar de tempo integral, que deverá ser entregue ainda este ano, além de uma Unidade Integrada da Delegacia Territorial da Polícia Civil e do Pelotão da Polícia Militar.

Na área de infraestrutura, o município recebeu a pavimentação asfáltica de acessos às rodovias BA-250 e BA-544, por meio do programa Bahia em Movimento. A obra, com extensão de dois quilômetros, foi concluída com um investimento de R$ 1,6 milhão.