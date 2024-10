Prefeito de Planaltina (GO) promete abrir concurso para o município

Com 69,7% dos votos, o delegado Cristiomário foi reeleito prefeito de Planaltina de Goiás. O candidato do PP recebeu 33.748 votos, sendo a maior votação já registrada no município. Diante de um novo desafio, o prefeito ressaltou, em entrevista para o portal Metrópoles e para a Rádio Metrópoles, os principais compromissos assumidos na campanha, as prioridades em execução e os planos políticos.

Cristiomário disse que deve abrir concurso para contratar professor, fiscal e agente comunitários para o município. Ele também informou que vai continuar com o projeto de pavimentação na cidade, que ainda sofre com a falta de asfalto em ruas de áreas residenciais.

“Fizemos 700 mil metros quadrados de asfalto novo na cidade, depois de quase 15 anos”, destacou. “Eu tenho que entregar para mim mesmo um segundo governo e um governo melhor. Nós assumimos há quatro anos uma cidade que era instável, tivemos posse de seis prefeitos em quatro anos”, relembrou.

A entrevista ainda abordou temas como educação, saúde, mobilidade urbana e segurança pública. Para o futuro político, delegado planeja lançar seu vice como deputado estadual.



Educação

O prefeito prometeu entregar até o fim de seu mandato sete escolas, sendo duas de tempo integral e cinco creches. Ele destacou que na primeira gestão reformou 45 instituições de ensino. “Nós temos um trabalho muito intenso no censo escolar, que garantiu somente no Fundeb [Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação] um aumento de 39% de 2023 para 2024”, destacou.

Segundo ele, esse recurso tem sido usado para fazer o pagamento de funcionários e pretende no próximo ano usar uma parte excedente para fazer um rateio dividindo entre os professores, como um décimo quarto salário.

O delegado ainda ressaltou que na gestão criou uma escola bilíngue que, atende, segundo ele, três mil estudantes. “A gente pretende ampliar esse projeto”.

Mobilidade urbana

A cidade de Planaltina-GO é um dos municípios do Entorno com a maior distância do Distrito Federal. Um ônibus que sai da rodoviária do município para o centro de Brasília percorre um trajeto de 66 km. Esse mesmo transporte cobra R$ 11,05 pelo percurso. O custo para uma pessoa que trabalha no DF, então, é de R$ 22 por dia de serviço, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O valor afeta diretamente a vida dos moradores e é uma preocupação do prefeito Cristiomário. Na entrevista, ele disse que vai entrar na Justiça contra a única empresa de transporte interestadual, que teria alegado poder oferecer uma tarifa por R$ 7,70.

“Eu vou na ANTT, eu vou na Justiça Federal para cobrar que a empresa mostre esse estudo, reduza a tarifa e, se for provado na Justiça, que possa cancelar a concessão”, destacou. Neste ano, o chefe do executivo municipal foi o único prefeito do Entorno que tentou suspender o reajuste proposto pela ANTT.

Segurança pública

Planaltina está entre as 150 cidades mais perigosas do Brasil, de acordo com o Atlas da Violência. O delegado admitiu que o número é alto, mas alegou que houve uma redução na última década. “Nós ajudamos os bombeiros com o pagamento de aluguel para garantir a permanência dele na cidade. Dobramos as horas extras dos policiais militares e com a Polícia Civil cedemos servidores e ajudamos no abastecimento de algumas viaturas”, destacou.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9 Brasília (09/10/2024) Prefeito reeleito de Planaltina de Goiás, Delegado Cristiomário, participa de bate-papo na Rádio Metrópoles. Foto: Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana 2 de 9 Prefeito reeleito de Planaltina de Goiás, Delegado Cristiomário, participa de bate-papo na Rádio Metrópoles, com Jade Abreu, Adriano Oliveira e Jhosy Silva Foto: Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana 3 de 9 Em entrevista, prefeito reeleito de Planaltina de Goiás, Delegado Cristiomário, disse que vai construir uma nova delegacia Foto: Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana 4 de 9 Em entrevista, prefeito Cristiomário (PP) criticou empresa que presta transporte interestadual no município Foto: Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana 5 de 9 Prefeito reeleito de Planaltina de Goiás, Delegado Cristiomário, prometeu construir três escolas Foto: Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana 6 de 9 Prefeito reeleito de Planaltina de Goiás, Delegado Cristiomário, participa de bate-papo na Rádio Metrópoles. Foto: Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana 7 de 9 Entrevista ao Bate-Papo Metrópoles, apresentado pelo jornalista Adriano Oliveira Foto: Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana 8 de 9 Prefeito reeleito de Planaltina de Goiás, Delegado Cristiomário, disse que vai continuar a pavimentar as vias em Planaltina Foto: Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana 9 de 9 Prefeito reeleito de Planaltina de Goiás, Delegado Cristiomário Foto: Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana

“Antes não tinha o atendimento humanizado para a mulher. Hoje elas têm um espaço exclusivo, com uma delegacia no centro, que gera mais confiança no atendimento”, disse. Às vezes parece que está acontecendo mais casos, mas na verdade já acontecia, só que as mulheres não procuravam”.

“Nesse segundo governo, nós vamos ampliar essas relações com a população. Vamos criar uma segunda delegacia de polícia, para atender a região do Paquetá. Ali, são nove bairros que têm cerca de 40% da cidade e ficam distantes da atual delegacia”.

Saúde

Na saúde, o prefeito destacou a construção de um novo hospital para a cidade, que será feito com recursos federais. “Consegui aprovar um PAC [Programa de Aceleração do Crescimento] e a gente está esperando os projetos para mandar para a Caixa Federal e poder licitar”.

“Hoje tem médicos em todos os postos da cidade. Temos um tomógrafo de última geração na UPA [Unidade de Pronto-Atendimento] que é melhor do que o que se tem no Hospital de Base”, alegou.

Quem é o delegado Cristiomário

Nascido em São José do Egito (PE), Cristiomário de Sousa Medeiros se mudou para o Distrito Federal quando tinha apenas 12 anos. Na capital, ele se formou em História pela Universidade de Brasília (UnB) e foi professor antes de assumir a carreira na Polícia Civil de Goiás. Ele atuou como delegado em Planaltina por 10 anos. Na política, o delegado tentou ser prefeito em 2016, mas não foi eleito.

Outra tentativa foi para deputado estadual em 2018, conseguindo a cadeira de suplente. Foi em 2020, que, com apenas 417 votos à frente do segundo colocado, delegado Cristiomário conseguiu o primeiro mandato como prefeito, se reelegendo em 2024 com aprovação dos moradores da cidade.